Телефонні аферисти обшахраювали жителів області майже на 150 тисяч гривень

Люди на Тернопільщині продовжують довіряти невідомим, які називають себе співробітниками фінансових установ.

Аферисти лякають блокуванням рахунків, збоєм системи та просять назвати персональні дані. Після того власники карток отримують сповіщення про зняття готівки.

Від такого роду злочину потерпів 40-річний житель Кременця. Додзвонювач, який відрекомендувався працівником банку, ввійшов у довіру та дізнався персональні дані карткового рахунку. Через деякий час чоловік отримав сповіщення про зняття заощаджень в сумі 100 000 гривень.

Від аналогічного злочину потерпіла й тернополянка. З рахунку жінки зникло майже 44 тисячі гривень.

Правоохоронці територіальних підрозділів поліції проводять розшукові заходи, аби встановити осіб, причетних до злочинів. За фактами шахрайств слідчі відкрили кримінальні провадження, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.