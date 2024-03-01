Синоптики розповіли якої погоди очікувати у березні

«Березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості запрошує»… Так каже народна приказка. А ще – що «У березні сім погод на дворі: сіє, віє, крутить, зверху ллє, знизу мете». Тож недаремно про перший місяць весни складають такі віршовані рядки…

Погода в березні примхливою буває,

Не можна знати, хто тут переміг.

То дощ іде, то ясно сонце сяє,

То сніг, неначе білий килим, ліг…

(Н. Красоткіна)

Як кажуть: «В лісі пролісок зійшов – місяць березень прийшов!» Лютий, попри всі застороги, був аномально теплим, тож маємо й ранню весну, яка настала ще у другій половині останнього місяця зими. Щоправда синоптики у березні очікують і теплі дні, і різке зниження температури.

Синоптикиня Гідрометцентру Наталія Птуха зазначає, що погода дійсно нетипова як для третього місяця зими. Водночас вона вказала на циклічність погоди. Зараз потепління, але вже скоро температура повітря може знизитися. За її словами, після 5 березня трохи похолодає. У першій дні весни нічна температура може трохи знизитися, але вдень зберігатимуться плюсові значення.

За попереднім прогнозом синоптиків, березень буде без аномального холоду та опадів.

Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що у перші дні березня по всій Україні очікується комфортна погода. Так, перші весняні дні порадують теплом. Очікується малохмарна погода, без опадів. Та й дуже сильного вітру не буде.

Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту прогнозує теплу весну. Середня за сезон температура повітря і в окремі весняні місяці буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. «Це попередні прогнози. Проте, коли ми говоримо, що температура повітря очікується вищою за норму, це не означає, що не буде заморозків. Арктичні вторгнення ще можливі. Можливий і сніг. Тож із зимою прощатися ще не варто», – наголосила синоптикиня.

Згідно з попереднім прогнозом, повторне потепління в березні варто очікувати ближче до кінця березня.

Нагадаємо, що 2 лютого харківський бабак Тимко III навіщував Україні весняну погоду через 6 тижнів. Згідно з повір’ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні, це означає, що зима скоро закінчиться і весна буде рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, злякавшись її, ховається назад в нору – буде ще 6 тижнів зими. Нагадаємо, що минулого року Тимку поставили питання про те, що треба їсти українцям, щоб бути здоровими: бабак обрав буряк.

Водночас метеорологи застерігають: «передбачення» бабака не стосуються серйозних наукових прогнозів.

Цьогоріч Тимка також попросили зробити «прогноз», що допоможе українцям перемогти. Він побіг до таблички з написами «терпіння» та «час».