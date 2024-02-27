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Судитимуть поліцейського через смертельну ДТП у Бучачі

27.02.2024

Зоряна Деркач

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Кримінал, Новини, Головне, Тернопільщина

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Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, обвинуваченого у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
За даними слідства, зранку 12 серпня 2023 року автомобіль ВАЗ-2109, під керуванням працівника поліції, рухаючись по вул. Галицькій в м. Бучач, під час здійснення обгону мопеда KYMCO, який повертав ліворуч, зіткнувся з ним. За даними експертизи, швидкість автомобіля, що рухався в межах населеного пункту, була не меншою 80 км/год.
Внаслідок аварії водій мопеда отримав тілесні ушкодження від яких того ж дня помер у лікарні.
Розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР у місті Львові.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: прокуратура, суд, ДТП, поліцейський

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