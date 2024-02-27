Судитимуть поліцейського через смертельну ДТП у Бучачі

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, обвинуваченого у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, зранку 12 серпня 2023 року автомобіль ВАЗ-2109, під керуванням працівника поліції, рухаючись по вул. Галицькій в м. Бучач, під час здійснення обгону мопеда KYMCO, який повертав ліворуч, зіткнувся з ним. За даними експертизи, швидкість автомобіля, що рухався в межах населеного пункту, була не меншою 80 км/год.