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Столітній ювілей відзначила жителька Кременця Марія Бортнік

16.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Кременчанці Бортнік Марії Олександрівній 15 квітня виповнилося 100 років.

Про це повідомила кременчанка Зоя Карпюк.

Пані Марія народилася 15 квітня 1923 року в селі Мар’янівка Черкаської області. Пережила голод 1932-33 р.р. Її сім’я вимерла з голоду: мама, батько і три брати. Залишилися вони ще з одним братом сиротами, а у війну загинув і брат…

У страшні голодні роки допомогла вижити сусідка. А у 1942 вивезли п. Марію в Німеччину. Працювала в сім’ї, дуже доброю була німкеня, шкодувала, не ображала.

За довге життя Марія Олександрівна народила двоє дітей, має троє внуків і сім правнуків. Чоловік помер в 1959 році, тому жінка залишилася з дітками наодинці, дуже бідували.

30 років пропрацювала ювілярка на засолбазі, 4 роки в кондитерському цеху і 14 років – прибиральницею в будинку культури.

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Теги: Марія Бортнік

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