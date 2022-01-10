Тернопільська співачка TANYA DOLYA (Таня Доля) разом з донькою Олею презентували до Різдвяних свят нову колядку під акомпанемент бандуристки Мирослави Берези. «Спи, Ісусе, спи» уже доступна для прослуховування на сервісі YouTube. Цю колядку виконували різні співаки. Тож, цікаво було зробити власну версію у супроводі українського народного інструмента.

“Ця мелодійна, така лірична колядка запала мені в душу кілька років тому. Настав момент її заспівати під супровід бандури і почати цьогорічні колядки саме з неї,” – коментує TANYA DOLYA.

Це вже третій Різдвяний проєкт виконавиці. Раніше були створені авторська композиція “Різдвяна пісня” та щедрівка “Наша Меланка”.