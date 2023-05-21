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Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло бійця Ігоря Сидяги, котрий загинув на Харківщині

21.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Громади Тернопільщини

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Сьогодні, 21 травня, Великобірківська громада зустрічатиме тіло загиблого Героя Ігоря Сидяги.

Траурний кортеж зустрінуть на в’їзді зі сторони Смиківців о 12-й годині. О 20-й в домі загиблого відбудеться панахида. Чин похорону пройде у понеділок, 22 травня, о 10-й годині, повідомляють у Великобірківській селищній раді. Місцевих мешканців просять прийти та віддати останню шану Герою.

Ігор Сидяга героїчно загинув 18 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лиман Куп’янського району Харківської області. Захиснику було 50 років.

Висловлюємо співчуття родині загиблого. Світла і Вічна пам’ять.

Теги: Тернопільщина, війна з рф, події, Великобірківська громада

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