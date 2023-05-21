Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло бійця Ігоря Сидяги, котрий загинув на Харківщині

Сьогодні, 21 травня, Великобірківська громада зустрічатиме тіло загиблого Героя Ігоря Сидяги.

Траурний кортеж зустрінуть на в’їзді зі сторони Смиківців о 12-й годині. О 20-й в домі загиблого відбудеться панахида. Чин похорону пройде у понеділок, 22 травня, о 10-й годині, повідомляють у Великобірківській селищній раді. Місцевих мешканців просять прийти та віддати останню шану Герою.

Ігор Сидяга героїчно загинув 18 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лиман Куп’янського району Харківської області. Захиснику було 50 років.

Висловлюємо співчуття родині загиблого. Світла і Вічна пам’ять.