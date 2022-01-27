26 січня значно побільшало виїздів до ковідних хворих: усього по області за добу зафіксовано 103 виїзди до ковідних пацієнтів, 64 з них госпіталізовано. Зросла й кількість викликів до хворих із хронічними недугами, на гіпертонічні кризи, гострі алкогольні інтоксикації, ГРВІ та ДТП.

Так, 27 січня о 7.02 бригада швидкої виїжджала на вул. Микулинецьку в Тернополі, зупинка тубдиспансер, на місце ДТП. 56-річна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, коли її зачепила одна автівка, а інша протягнула кілька метрів… На жаль, медикам швидкої не вдалося її врятувати, вони змушені були констатувати біологічну смерть пацієнтки, що настала від травм, які не сумісні із життям. Тіло потерпілої залишено на працівників поліції.

26 січня о 17.15 бригада швидкої виїжджала на вул. Злуки, до 3-річної пацієнтки. За словами мами, дівчинка, граючись, засунула собі кульку глибоко в носовий хід. З діагнозом обструкція верхніх дихальних шляхів, зі стороннім тілом в носі маленьку пацієнтку, після наданої медичної допомоги, оперативно доставлено в обласну дитячу лікарню.

26 січня були виїзди й на вуличні травмування. Так, о 12.04 бригада швидкої виїжджала у с. В. Березовиця, до 62-річного пацієнта. Чоловік травмувався при падінні. Із закритою травмою грудної клітки постраждалого, після наданої медичної допомоги, доставлено у райлікарню. 26 січня о 13.46 бригада швидкої виїжджала на вул. Карпенка, до 57-річної пацієнтки. Жінка отримала травму, упавши на вулиці. Із рваною раною правого коліна постраждалу, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт.

Загалом за 26 січня медики швидкої по Тернопільській області обслужили 468 викликів до пацієнтів, здійснили 178 госпіталізацій. Така кількість викликів та виїздів є майже рекордною для Тернопільської області. По Тернополю обслужено 206 викликів швидкої допомоги, госпіталізовано 63 пацієнти.