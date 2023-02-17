Щомісячні виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Уряд затвердив порядок призначення і виплати щомісячної грошової виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Виплата стосується тих, хто брав безпосередню участь в обороні держави, та членів їхніх сімей.

Право на виплату мають громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь в обороні держави та:

яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” (розмір щомісячної виплати — три мінімальні заробітні плати або 20 100 грн на 1 січня цього року);

яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів (розмір щомісячної виплати — два розміри мінімальної заробітної плати або 13 400 грн на 1 січня цього року);

яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом “За мужність” трьох ступенів (розмір — одна мінімальна заробітна плата або 6 700 грн на 1 січня цього року);

яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів (у розмірі однієї мінімальної заробітної плати або 6 700 грн на 1 січня цього року);

члени сімʼї загиблих (померлих) указаних вище категорій громадян (у розмірі однієї мінімальної заробітної плати або 6 700 грн на 1 січня цього року):

батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, або мають право на пенсію незалежно від віку, на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію із зменшенням пенсійного віку, або є особами з інвалідністю;

діти (зокрема ті, що народилися до спливу 10 місяців із дня смерті особи, яка мала особливі заслуги перед Батьківщиною), що не досягли 18-річного віку або яким виповнилося 18 років, але вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18-річного віку;

діти, які навчаються за денною формою, до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до 23-річного віку;

діти-сироти — до 23-річного віку незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Для призначення такої грошової виплати потрібно подати до територіального органу Пенсійного фонду України заяву про призначення за формою, що міститься в додатку до постанови.

Виплата призначатиметься автоматично тому, хто має право на призначення виплати та на 1 січня 2023 року перебував на обліку в Пенсійному фонді.

Про це йдеться в рішенні уряду від 20 січня 2023 року за № 79.