Що впроваджено у межах березневого оновлення Windows 11

1 березня стало відомо про випуск великого оновлення для Віндовс 11. Цього разу, Microsoft зосередилася на функціях зі штучним інтелектом (ШІ). Але є й інші корисні нововведення на кшталт можливості перетворити власний смартфон у вебкамеру.

Щодо чат-бота Копілот, він навчився виконувати більше корисних завдань. Наприклад, сервіс придбав навички зміни режимів живлення та очищення сховища. Окремо, настільні комп’ютери дозволять грати в казино ігри зі швидшим запуском.

Деталі про нові можливості 11 “Вінди”

Згідно з замітками на uazmi.org, відома “операційка” матиме низку покращень та нових опцій, пов’язаних з Copilot. У результаті, цей Віндовс-помічник допоможе ефективніше виконувати різну роботу на комп’ютері. Зокрема, адаптований чат-бот вже вміє:

Надавати інформацію про стан системи та батареї пристрою;

Запускати різні необхідні функції типу “Екранного диктора” або живих субтитрів;

Вмикати голосовий набір тексту, очищувати кошик, показувати актуальні бездротові підключення тощо.

Щодо інших корисних змін, у “обробці фотоконтенту” додалася можливість миттєвого вилучення непотрібних об’єктів (генеративне видалення). При цьому, Windows 11 підтримуватиме простіший обмін даними зі смартфоном. І наостанок, виробники додали більш надійну систему безпеки даних користувачів та голосові ярлики для автоматизації будь-яких задач.

Використовуємо мобільний пристрій у якості веб-камери: нова функція Віндовс 11

Відповідна можливість з’явилася у межах березневого оновлення популярної операційної системи. Згідно зі статтею Android Police, ця опція допоможе власникам звичайних комп’ютерів відмовитися від необхідності купляти окрему вебкамеру. Щобільше, користувачі ноутбуків матимуть змогу проводити відеорозмови з якіснішою картинкою.

Зазначається, що ця можливість працюватиме, якщо людина має телефон з Андроїд 9 і новіше. Стаціонарний ПК або переносний гаджет повинен містити оновлену 11 “Вінду”. А, під’єднати смартфон у режимі “вебки” можливо за допомогою застосунку Phone Link.

Цікаво, що вперше Майкрософт презентувало цю можливість у межах CES 2024. На той час була ймовірність про інтеграцію з пристроями Самсунг. Але у поточному огляді офіційного блогу компанії, ця можливість є універсальною для всіх Андроїд-смартфонів, починаючи с 9 версії.