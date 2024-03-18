Булімія – розлад харчової поведінки, що супроводжується втратою контролю над споживанням їжі та прагненням до зниження ваги. Характерне систематичне переїдання, за яким слідує очищення організму за допомогою:
Люди з проявами булімії потребують обов’язкової консультації спеціаліста.
Особи, що страждають від булімії, палають бажанням змінити своє тіло. Вони готові йти на найбільш радикальні заходи дії для зміни ваги. В той час коли люди з анорексією обмежують кількість калорій, спожитих з їжею, люди з булімією ніколи себе не обмежують. Вони систематично переїдають, а потім очищують організм. Булеміки відчувають страшну вину за переїдання. Вони можуть навіть не помічати, що їдять. Наприклад, граючи в азартні ігри на igrovyeavtomati, людина може з’їсти надзвичайно велику кількість їжі, а потім все «повернути».
Булеміки часто занадто інтенсивно тренуються. Регулярні фізичні вправи є звичайним елементом здорового способу життя, але для людей із булімією навіть заняття тривалістю в пару годин може виявитися згубним.
Основні симптоми захворювання:
Стоматологи першими помічають ознаки блювання у пацієнтів з булімією через характерну ерозію зубів на внутрішній їх поверхні.
Більшість людей, що страждають від булімії, мають нормальну масу тіла. Тож проблема не завжди є очевидною для оточення. Однак, певні ознаки все ж вказують на присутність захворювання:
Люди з булемією часто розмовляють про дієти та схуднення. Вони демонстративно уникають їжі в громадських місцях, показуючи іншим, що слідкують за своїм режимом харчування.
Емоційний стан може змінюватися. Спостерігаються:
Якщо у когось із близьких присутні дані ознаки, важливо з ним відкрито поговорити. Запропонувати відвідати кваліфікованого фахівця, надати потрібну підтримку.