Ще одну жертву ошукали шахраї у Тернополі

У шахрайську пастку «Друг просить у борг у месенджері» потрапив житель Тернополя. Замість того щоб перевірити інформацію, чоловік поспішив перерахувати на невідомий рахунок понад 94 тисячі гривень.

Як встановили поліцейські, в одній із соцмереж потерпілий отримав повідомлення від знайомої з проханням терміново позичити їй гроші. У сповіщенні також був вказаний номер картки. Чоловік поспішив допомогти та перекинув кошти. Проте через деякий час зателефонував знайомій, яка просила у борг гроші. З’ясувалося, що її акаунт зламали шахраї і надсилали повідомлення від її імені.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження (ст. 190 Кримінального кодексу України). Тривають заходи для розкриття злочину.