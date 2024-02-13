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Ще одну жертву ошукали шахраї у Тернополі

13.02.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Тернопіль

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У шахрайську пастку «Друг просить у борг у месенджері» потрапив житель Тернополя. Замість того щоб перевірити інформацію, чоловік поспішив перерахувати на невідомий рахунок понад 94 тисячі гривень.

Як встановили поліцейські, в одній із соцмереж потерпілий отримав повідомлення від знайомої з проханням терміново позичити їй гроші. У сповіщенні також був вказаний номер картки. Чоловік поспішив допомогти та перекинув кошти. Проте через деякий час зателефонував знайомій, яка просила у борг гроші. З’ясувалося, що її акаунт зламали шахраї і надсилали повідомлення від її імені.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження (ст. 190 Кримінального кодексу України). Тривають заходи для розкриття злочину.

Теги: Тернопіль, шахрайство на Тернопільщині, ошукали тернополянина

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