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Шахраї ошукали тернополянина на 10 000 гривень

26.05.2024

Ірина Нова

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Кримінал, Новини, Тернопільщина

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Чоловік з Тернополя знайшов в інтернеті оголошення про отримання матеріальної допомоги від держави. Посилання, за яким перейшов тернополянин, щоб заповнити заявку, виявилося фейковим.

Тернополянин зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся із заявою у поліцію.

За допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції  звернувся житель обласного центру. Чоловік розповів, що у соціальній мережі побачив оголошення про отримання грошової допомоги для українців. Він перейшов за посиланням та ввів дані своєї банківської картки: номер та  CVV-код. Після цього отримав повідомлення про списання з його рахунку майже 10 тисяч гривень.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають жителів області від такої шахрайської схеми.  Довіряйте інформації тільки з офіційних джерел, коли мова йде про будь-які соціальні виплати. У жодному випадку не переходьте за невідомими посиланнями та не вводьте там дані банківської картки (її номер, строк дії, PIN-код, CVV2/CVC2 коди, паролі).

Замість заробити чималі кошти, житель Тернопільщини втратив всі заощадження

Джерело: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Теги: Тернопіль, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, кримінал, шахрайство на Тернопільщині

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