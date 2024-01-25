Шахрайські схеми на Тернопільщині: “Люди втрачали 8, 9 і навіть 15 мільйонів гривень”

На Тернопільщині цього місяця понад три сотні випадків шахрайства зареєстрували працівники кіберполіції.

Про це повідомив на брифінгу старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Роман Свірський. За його словами, найбільш поширені шахрайства із телефонними дзвінками з банків і недоставкою товарів, передає За Збручем.

За січень до працівників поліції надійшло 340 повідомлень про шахрайство.

«За останні місяці жителі області втрачали 8, 9 і навіть 15 мільйонів гривень за місяць через шахрайські схеми різного виду. Для того, щоб не потрапити до рук шахраїв, при покупці товарів в Інтернеті, дотримуйтесь простих правил: не перераховуйте гроші наперед;

перевіряйте дату створення ресурсу, з якого Вам надходять повідомлення;

перевіряйте місце реєстрації компанії, в якої хочете придбати товар. На другому щаблі шахрайств на Тернопільщині є фішинг. Це вид шахрайства, мета якого – виманювати в довірливих людей персональні дані. Для того, щоб не потрапити на такий вид шахрайства, перевіряйте веб-ресурси, навіть якщо вони дуже схожі на офіційні. Також не надавайте своїх логінів, паролів чи банківських даних» , – зазначає Роман Свірський.

Якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв, необхідно звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. До цього потрібно зібрати інформацію, яка підтверджує факти вчинення шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо.