Рятувальники за допомогою супутників дізналися про пожежу у Бучачі

Повідомлення про фіксацію теплової аномалії, що супроводжувалась викидом тепла, поблизу м. Бучач Чортківського району вони отримали о 14:08 від оперативно-чергової служби ДСНС України. Для перевірки та уточнення інформації за вказаними координатами, було негайно направлено представника Служби порятунку, який підтвердив факт пожежі на території колишніх відстійників цукрового заводу та організував на її гасіння мешканців громади, повідомили у прес-службі.