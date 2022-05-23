Раніше Шишмарін визнав себе винним у вбивстві беззбройного 62-річного Олександра Шеліпова у селі Чупахівка на Київщині 28 лютого.

Вадим Шишимарін у складі танкової колони вдерся в Україну 24 лютого, декілька разів потрапив під обстріл, загубився і врешті-решт здався в полон.

До слова, двох із п’яти російських військових, які брали участь у вбивстві Шеліпова, Україна вже обміняла. Причому один з них фактично віддавав наказ про вбивство.

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