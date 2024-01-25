Рідкісних птахів виявили на Тернопільщині

Щороку Національний природний парк “Дністровський каньйон” на Тернопільщині проводить облік зимової орнітофауни Дністра. Цього року виявили майже 4,5 тис. різних птахів.

Про це повідомляє НПП “Дністровський каньйон”, передає “Еспресо.Захід“.

Метою заходу є оцінка ролі Середнього Дністра, як місця зимівлі водоплавних птахів, встановлення їх видового і кількісного складу.

Через швидку течію Дністер і його притоки мають унікальну здатність не замерзати (принаймні не так швидко), коли інші водойми у нашому регіоні (ставки, водосховища) давно скуті кригою, тому й дає прихисток взимку тисячам птахів.

“Цьогоріч в обліках прийняли участь окрім працівників Парку ще й колеги з Івано-Франківського рибоохоронного патруля, регіонального ландшафтного парку “Дністровський”, учні та вчителі Заліщицької гімназії, загальноосвітньої школи №2 м. Заліщики, загальноосвітньої школи с. Дністрове, краєзнавці Ігор Нагірний із с. Хмелева та Андрій Кучмей із с. Городниця. Завдяки такій співпраці вдалося одночасно обстежити 131 кілометр русла Дністра, що вкрай важливо для отримання об’єктивної оцінки кількості птахів. Всього було налічено 4472 особин. Найбільша частка припала на крижнів – 3919 особин. Високий показник чисельності цього виду був очікуваним: уже другий рік в умовах воєнного стану заборонене полювання і це не могло не вплинути на популяції виду”, – відзначили спеціалісти НПП.

Лебедів було спостережено 284 особини. Найбільше скупчення цих красенів було поблизу гирла Серету та біля Нижнього парку міста Заліщики. На інших ділянках Дністра перебували окремі групи по 5-12 особин.

Несподівано мало під час обліку на Дністрі було бакланів: на обстежених ділянках виявлено всього 159 особин.