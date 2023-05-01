Прогнозують потепління: погода в перші дні травня на Тернопільщині

У перші дні травня погоду на Тернопільщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики прогнозують потепління.

У понеділок, 1 травня, на території області переважатиме мінлива хмарність, пише Суспільне.

“Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, вдень 13 – 18° тепла”, – йдеться у повідомленні на сайті Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

2 травня, у вівторок, також прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 2 – 7° тепла, вдень 18 – 23° тепла.

В середу, 3 травня, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, кажуть синоптики. Вночі без опадів. Вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 5 – 10° тепла, вдень 12 – 17° тепла.