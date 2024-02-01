Прогноз магнітних коливань на лютий

Магнітні бурі в лютому таки впливатимуть на здоров’я людей. Сонячна активність буде слабкої, середньої та сильної потужності. У метеозалежних людей може погіршитися самопочуття і до цього варто бути готовим заздалегідь.

1–3 лютого – слабка магнітна буря.

4–5 лютого – сильна магнітна буря, пік якої припаде на 22 год. 4 лютого. Можливі різкі перепади настрою, головний біль і запалення хронічних захворювань. Варто обмежити вживання шкідливої їжі, алкоголю.

10–11 лютого – середня магнітна буря, пік якої припаде на 17 год. 10 лютого. Уникайте конфліктів як на роботі, так і вдома. Можуть боліти м’язи та суглоби.

15–16 лютого – середня магнітна буря, пік якої припаде на 5 год. ранку 15 лютого. Уникайте фізичних і розумових навантажень. У цей період можуть виникнути легкі симптоми слабкості та головний біль.

19 лютого – незначні магнітні коливання.

23–24 лютого – сильна магнітна буря. Можуть спостерігаються збої у роботі серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, проблеми з нервовою системою (безсоння, підвищена тривожність, депресії, зниження працездатності).

28 лютого – магнітна буря середньої інтенсивності. Слід уникати стресових ситуацій. Можуть загостритися хронічні хвороби.

Магнітні бурі на кожну людину впливають по-різному. У когось спричинюють пригнічений настрій та головний біль, а в когось – загострення хронічних хвороб. Щоб зменшити вплив магнітних бур, намагайтеся дотримуватися здорового способу життя: більше гуляйте на свіжому повітрі, не перевантажуйте себе фізичними вправами, уникайте вживання алкоголю та жирної їжі, стежте за дотриманням режиму сну, пийте більше води.