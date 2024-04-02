Президент вручив орден “Золота Зірка” батькові загиблого захисника з Тернопільщини

Нагороду отримав батько під час церемонії в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує традицію вдячності своїм найкращим воїнам, тим, хто відзначився найбільшою хоробрістю та героїзмом у боях заради України.

«Кожна історія наших воїнів, які удостоєні найвищого звання Героя, – це гордість нашої держави. І так буде завжди. Це люди, які проявили силу власної волі, щоб Україна була вільною», – сказав Володимир Зеленський.

Довідково.

Сергій Володимирович Король – народився 1 жовтня 1970 року в Тернополі. У 2014 році як доброволець брав участь в бойових діях на сході України. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну знову став на захист Батьківщини. Був командиром 2-ї роти 83-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони з позивним «Махно». Загинув 24 лютого 2023 року в районі с. Масютівка на Харківщині. Похований 27 лютого 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища м. Тернополя. Нагороджений званням Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові; Почесний громадянин міста Тернополя (3 березня 2023, посмертно).