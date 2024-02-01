Понад три тисячі боржників отримали “листи щастя” від “Тернопільобленерго”

В останні дні 2023 року Уряд, своєю постановою від 29.12.2023 № 1405, скасував мораторій на відключення боржників за надані житлово-комунальні послуги, в тому числі і за електроенергію.

Тепер, у разі наявності заборгованості за спожиту електричну енергію, постачальник універсальних послуг ТОВ «Тернопільелектропостач» має право на її припинення споживачу із дотриманням вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Оператор системи розподілу ВАТ «Тернопільобленерго», на вимогу постачальника та відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, зобов’язаний провести відключення електропостачання у споживачів, які заборгували за спожиту електроенергію.

Станом на 31 січня цього року вже направлено понад трьом тисячам боржників попередження про дату припинення електропостачання, в разі не сплати боргу.

Якщо споживача відключили за заборгованість, то для відновлення електропостачання він повинен повністю сплатити борг, пені, штрафи та відшкодувати витрати за відключення та підключення об’єкту, які зазнав електропостачальник і тільки потім оператор системи розподілу за зверненням ТОВ «Тернопільелектропостач» зможе відновити електроенергію протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів в сільській місцевості.