Національна служба здоров’я виплатила лікарням Тернопільської області 55,5 млн гривень. Це – оплати за проліковані випадки у січні.

Виплати отримали 68 надавачів медичних послуг. За медичну допомогу при пологах, медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках, за лікування пацієнтів із гострим інфарктом міокарда та гострим мозковим інсультом. Також за проведення пацієнтам шести обстежень з раннього виявлення новоутворень, процедур гемодіалізу, за лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах, вакцинацію від COVID-19 та ін.

Найбільше коштів отримали:

Тернопільська обласна лікарня – 7 млн грн

Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр – 6,8 млн грн

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 – 6 млн грн

Тернопільський обласний клінічний онкодиспансер – 4,4 млн грн

Тернопільський обласний клінічний центр “Мати і дитина” – 3,6 млн грн

Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня – 2,6 млн грн

Голова НСЗУ Наталія Гусак:

“Сьогодні як ніколи важливо підтримувати безперебійну роботу системи охорони здоров’я. Національна служба здоров’я робить усе можливе, щоб кожен українець мав доступ до медичної допомоги. Безперервно опрацьовуємо звіти та передаємо їх на оплату в Державне казначейство. Найближчими днями оплати за березень отримають центри екстреної медичної допомоги. Ініціюємо зміни в нормативно-правові документи. Щоб в умовах воєнного часу забезпечити доступ пацієнтів до ліків та медичної допомоги. А лікарням – стабільні оплати, незалежно від технічної можливості вести медзаписи в електронній системі охорони здоров’я. Дякую усім медичним працівникам, які рятують наших військових, оперують, приймають пологи, консультують всіма доступними засобами, виїжджають на виклики, ризикуючи життям. Працюємо єдиним фронтом. Віримо у перемогу!”