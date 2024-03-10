Понад 3,6 млн гривень виділили на ремонт у школах і дитсадках Тернополя

У Тернополі на черговому засіданні виконавчого комітету 6 березня прийнято рішення про використання коштів бюджету розвитку для реконструкції, реставрації, капітального ремонту у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

Спрямовано кошти у сумі 1 854 000 грн для придбання основних засобів, а також здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту в закладах дошкільної освіти, зокрема, для ТЗДОЯС №№3,5, 32.

Ще 1 801 000 грн. (один мільйон вісімсот одна тисяча гривень 00 копійок) для придбання основних засобів, а також для здійснення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти:

· ТЗОШ І-ІІІ ступенів №4 – на придбання основних засобів;

· ТЗОШ №13 ім. Андрія Юркевича – на капітальний ремонт-влаштування огорожі спортивного майданчика;

· ТАЛ «Генезис» – на придбання основних засобів та на капітальний ремонт системи опалення-усунення аварійної ситуації.

Нагадаємо, у лютому виконком також виділив понад 5,1 млн грн для реконструкції та ремонтів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Тернополя.