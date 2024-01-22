Понад 20 знарядь для риболовлі вилучили на водоймах Тернопільської громади

Муніципальною інспекцією виявлено факти порушення правил рибальства на водоймах Тернопільської громади.

Упродовж зимового періоду, коли водойми покриваються кригою чинним законодавством, ловити рибу на зимувальних ямах заборонено. Ця заборона встановлена з метою збереження водних ресурсів та підтримки екосистем в умовах холодного періоду року.

19 січня інспекторами муніципальної інспекції вжито заходів для боротьби із порушеннями Правил любительського та спортивного рибальства. Під час рейду вилучено 24 жерлиці, які використовувались для незаконного лову риби на замерзлих водоймах.

Крім того, з рибалками проведено професійні бесіди про важливість дотримання Правил любительського та спортивного рибальства. Такі заходи спрямовані на збереження біорізноманіття та створення умов для збалансованого розвитку рибальства в регіоні.

В управлінні муніципальної інспекції нагадують, що за порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 34 до 170 грн. За лов водних біоресурсів із застосуванням заборонених знарядь лову визначений штраф у розмірі від 340 грн. до 680 грн. з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих біоресурсів.

Також, відповідно до ст. 249 Кримінального кодексу України у випадку незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду настає кримінальна відповідальність, яка тягне за собою накладення штрафу від 17 000 до 85 000 грн або обмеження волі строком до трьох років.

Крім того, за незаконний вилов риби, згідно такс, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 29.09.2023 за № 1042, передбачено відшкодування завданої шкоди рибному господарству України.

Захист водних ресурсів є спільною відповідальністю, і тільки дотримання цих Правил дозволить зберегти цінний природний ресурс для майбутніх поколінь.