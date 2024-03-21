Полеглі воїни, які не повернулися на щиті

Люди схилили голови, хто став на коліна – дорогою мчав траурний кортеж. І тут раптове голосіння, наче покраяло повітря крижаним ножем. «А від мого Сергійка бодай би кісточку привезли». Старша жінка навзрид побивалася, а чоловік, ніби виправдовуючись, говорив: «Син рік тому загинув на півдні, а тіло досі не привезли». У цьому безмежному горі люди навколо, ніби оніміли… Є моменти й обставини, коли слова нічого не важать.

Констатація високого ступеня ймовірності смерті

Як бути людям, чиї родичі загинули на війні, однак тіла покійних не привезли, бо останки – на окупованих територіях, і їх просто не можливо забрати. Про загибель рідних повідомили командири чи побратими, і те, що воїн загинув, не викликає сумніву. Рідні звертаються до суду із заявою про оголошення фізичної особи померлою. У реєстрі судових рішень є уже чимало таких справ, у тому числі й з нашої області, причому суди, як правило, задовольняють такі заяви.

Яка нормативна база існує? Відповідно до ч. 2 ст.46 ЦК України фізична особа, яка пропала безвісти у зв`язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

Фізична особа оголошується померлою від дня набуття законної сили рішення суду про це. Фізична особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у зв`язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті.

Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення», громадянин може бути оголошений в судовому порядку померлим, у разі неможливості встановлення факту його смерті, який встановлюється судом за умови підтвердження доказами, що ця подія мала місце за певний час та за певних обставин.

І ще один важливий момент: слід обов`язково зазначити, для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою; обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку. Ці відомості дають змогу визначити право осіб на звернення до суду в справі цієї категорії, коло заінтересованих осіб, необхідні докази. Рідні загиблих воїнів зазначають, що оголошення особи померлою необхідне для отримання одноразової грошової допомоги, яка видається родичам загиблого воїна, також для спадкування майна.

Щодо законної вимоги про оголошення судом особи померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, а з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців – як свідчить судова практика, суди все ж орієнтуються на сплив шести місяців.

Судові рішення як визнання покладеного життя за Батьківщину

Так, звернулася до Тернопільського міськрайонного суду жінка із села Тернопільського району – про оголошення її сина таким, що загинув під час виконання військового обов`язку із захисту держави України, внаслідок протиправних дій з боку збройних сил російської федерації. Його призвали на самому початку війни – у лютому 2022 року. Служив кулеметником. У травні 2023 року жінка отримала сповіщення від ТРТЦК та СП про те, що її син зник безвісти у Куп`янському районі Харківщини. Згодом сина внесли до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Було проведено службове розслідування та встановлено, що воїн загинув внаслідок танкового обстрілу. Побратими свідчили, що йому відірвало обидві ноги. Декілька хвилин останній подавав ознаки життя, однак потім затих. Знайти тіло не вдавалося – здійснення розшукових заходів та евакуація є неможливими, бо територія, на якій востаннє бачили солдата, є тимчасово непідконтрольною Україні, оскільки захоплена ворогом.

Оголошення фізичної особи померлою – це ствердження судовим рішенням припущення про смерть даної особи, тобто констатація високого ступеня ймовірності смерті. Встановлення факту смерті можливо, якщо суд на підставі незаперечних доказів ствердить, тобто доведе обставини, які вірогідно свідчать про смерть особи у точно визначений час, обставини, за яких настала смерть і факт неможливості реєстрації органом державної РАЦС факту смерті.

В описаному випадку суд дійшов висновку про незаперечні докази та оголосив воїна померлим.

Аналогічно завершився судовий розгляд у Збаразькому районному суді – дружина звернулася із заявою про оголошення померлим чоловіка, який загинув теж на Харківщині. 26 лютого 2022 року його призвали на військову службу, згодом призначили на посаду стрільця. 24 березня 2023 року командир стрілецького взводу доповів про загибель воїна. На полі бою тіло виявив фельдшер, однак можливості для евакуації не було й зараз це теж неможливо – ця територія захоплена ворогом.

Звернулася до суду і дружина воїна, мобілізованого теж у перші дні війни. Він служив розвідником-кулеметником розвідувального взводу роти контрдиверсійної боротьби. Загинув на Харківщині під час мінометного обстрілу у березні 2023-го. Пригадується, тоді його побратими відразу написали про загибель у соціальній мережі. Тіло досі неможливо забрати, бо воно на окупованій території. Тернопільський міськрайонний суд задовольнив заяву – бійця оголошено померлим.

Загиблим – шана і вічний спокій. Судові рішення навряд чи зменшать біль утрати родичам. Але життя триває – у когось підростають діти, у когось народжуються внуки. Констатація факту загибелі під час захисту Батьківщини – це визнання високої ціни, яку заплатив батько чи дідусь за те, щоб його нащадки мали майбутнє.