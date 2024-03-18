Похолодання та мокрий сніг прогнозують синоптики на Тернопільщині

Наступного тижня на Тернопільщині очікується похолодання. За прогнозами синоптиків, нічні температурні показники знижуватимуться до 3 градусів морозу, місцями можливі опади у вигляді дощу на мокрого снігу.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині спостерігатиметься похмура погода, випадатиме мокрий сніг, вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Щодо температури повітря, то вона дещо знизиться: вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -3 градусів, вдень підвищуватимуться до 5° тепла.

«18-го березня в більшості областей очікується зниження температури повітря. Протягом дня буде максимально +2+6 градусів. Всюди переважатиме волога повітряна маса – атмосферні фронти! Йтиме дощ, на заході – з мокрим снігом», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, більш теплої весняної погоди слід очікувати наприкінці тижня.