Похолодання та мокрий сніг прогнозують синоптики на Тернопільщині

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині спостерігатиметься похмура погода, випадатиме мокрий сніг, вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця.
На Тернопільщині злодії викопали троянди на Алеї Пам’яті Героїв
Щодо температури повітря, то вона дещо знизиться: вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -3 градусів, вдень підвищуватимуться до 5° тепла.
«18-го березня в більшості областей очікується зниження температури повітря. Протягом дня буде максимально +2+6 градусів. Всюди переважатиме волога повітряна маса – атмосферні фронти! Йтиме дощ, на заході – з мокрим снігом», – повідомила синоптик Наталка Діденко.
За попередніми прогнозами синоптиків, більш теплої весняної погоди слід очікувати наприкінці тижня.