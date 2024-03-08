Подорожчання води. Коли чекати зміни тарифів?

Тарифи на воду можуть зрости у низці українських міст. Йдеться передусім про населені пункти на заході та у центрі України. Підвищення планується поетапним: із 1 квітня та з 1 липня. Як виростуть ціни та чому підвищення, ймовірно, не уникнути?

У яких містах зміняться тарифи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила проєкти постанов про запровадження нових розцінок на централізоване водопостачання та водовідведення для низки комунальних підприємств. Йдеться про водоканали у Києві, Дніпрі, Черкасах, Нікополі, Хмельницькому, Вінниці, Рівному, Броварах, Ужгороді, Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях та Дрогобичі. Мешканці цих міст можуть уже з квітня цього року побачити зростання цін на воду у своїх платіжках.

У містах, про які в проєктах не згадують, ціни на воду також можуть зрости. Річ у тім, що не всі водоканали підпорядковані НКРЄКП — у невеликих населених пунктах тарифи встановлює місцева влада. І деяким споживачам їх уже підвищила. Наприклад, у Нововолинську з 1 січня цього року тариф на централізоване водопостачання підняли на 77,4% — до 33,97 грн, а на централізоване водовідведення — на 39,3%, до 28,99 грн. Зросли тарифи і у Фастові та Борисполі.

На скільки зросте вартість води

Оскільки тарифи на водопостачання та водовідведення різняться від міста до міста, зростання тарифів також планується неоднорідним. За словами Олега Попенка, голови спілки споживачів комунальних послуг України, якого цитує Центр громадського моніторингу та контролю, залежно від населеного пункту може становити 20, 30% або й 60%.

За оцінками ресурсу «Українська енергетика», якщо оприлюднені проєкти схвалять, плата для львів’ян з теперішніх 25,88 грн у квітні може збільшитися до 27,2, а в липні – до 30,29 грн за куб. Кияни платитимуть 46,8 грн за кубічний метр води. Це на 16 грн більше, ніж тепер. Мешканцям Вінниці, які сьогодні платять 25,62 грн за куб, з квітня, ймовірно, доведеться платити 35 грн, а з липня — 52 грн.

Чому підвищення цін не уникнути

Одна з головних причин зростання вартості водопостачання — збільшення цін на електроенергію. В українських водоканалів величезні борги за електрику, які нічим покривати. Крім того, за останні роки значно виросли ціни на хімічні реагенти, які необхідні для очищення води. Ще один фактор — масове звільнення кваліфікованих працівників, адже водоканали просто не можуть запропонувати їм конкурентну винагороду.

«Заробітна плата у водоканалах у середньому по країні — десь 12 тис грн. У тому числі й на прифронтових територіях. Хто захоче за таку зарплату працювати? У Краматорську чи в Херсоні. Від нас вимагають якості води, відповідно до міжнародних стандартів. Запровадили постанову, яка накладає штрафні санкції, якщо водоканали не виконують обов’язків: або відхилення в якості води, або недостатній тиск», — зауважує директор Асоціації водоканалів України Олександр Шкінь.

Чи врятує зміна тарифів українські водоканали

Експерти переконані — лише зростанням тарифів ситуацію не виправити. Так, на думку голови спілки споживачі компослуг Попенка, більшість тих коштів, які водоканали отримають за новими платіжками, підуть на сплату заборгованості за електроенергію. Тобто підприємства не зможуть провести ні модернізації, ні капітальних ремонтів, ні тим паче утриматися від звільнення цінних фахівців.

Більше того, внаслідок підвищення тарифів у країні зросте й без того велика заборгованість за житлово-комунальні послуги. «Борги населення за 2021 рік зросли на 19 млрд грн. І це відбулося, власне, на тлі зростання тарифів. Те саме буде й цього року. На кінець 2021 року борги населення за ЖКП становили понад 81 млрд грн. З них майже 6,4 млрд грн — за централізоване водопостачання та водовідведення. На тлі війни та реального зменшення платоспроможності українців борги за воду становлять приблизно 15-20 млрд грн», — розповідає Олег Попенко. За його інформацією, частина цих боргів належать українцям, які перебувають в окупації.

Тож бачить із ситуації інший вихід — комплексну державну підтримку. «Водоканалам потрібна державна програма залучення коштів із центрального та місцевих бюджетів, від фінансових організацій і лише трохи за рахунок підняття тарифів. Власне, така комплексна підтримка сектору водопостачання може дати позитивний результат», — певен Попенко.

Остаточно рішення щодо підвищення тарифів наразі немає. І попри критичну ситуацію із водоканалами, його можуть знову відтермінувати. Так уже було минулого року: тоді підвищення тарифів на воду НКРЄКП планував на 1 липня. Ціни мали зрости приблизно на третину для 33 водоканалів. Ухвала НКРЕКП пройшла всі необхідні етапи, але в процес втрутився Президент. І тарифи підвищувати не стали.

Що кажуть у Тернополі?

На сайті «Тернопільводоканал» повідомляється про те, що 30 січня на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалили проєкт постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для КП «Тернопільводоканал». Такий перегляд тарифів відбувся і для багатьох інших водоканалів обласних центрів і великих міст.

Втім це лише початковий етап процедури встановлення тарифів. Приблизно місяць проєкт обговорюватимуть. Згодом має відбутися ще одне засідання. На ньому ухвалюватимуть остаточне рішення щодо встановлення тарифів.

Підняття тарифів заплановано в два етапи – в квітні та липні. Якщо постанову приймуть, то:

тариф з централізованого водопостачання для населення з 1 квітня 2024 року становитиме 17,33 грн за 1 м куб. (без ПДВ); тариф з централізованого водовідведення для населення з 1 квітня 2024 року становитиме 19,11 грн за 1 м куб. (без ПДВ).

Разом: 36,44 грн за 1 м куб. (без ПДВ).

З 1 липня 2024 року плануються наступні розміри тарифів: тариф з централізованого водопостачання для населення з липня 2024 року становитиме 26,04 грн за 1 м куб. (без ПДВ); тариф з централізованого водовідведення для населення з 1 липня 2024 року становитиме 22,42 грн за 1 м куб. (без ПДВ). Разом: 48,46 грн за 1 м куб. (без ПДВ).

Ольга КУШНЕРИК