Незважаючи на те, що нововведення уряд приймає чи не щодня, деякі зміни точно набудуть чинності наступного місяця.

Під час війни щось планувати далі, ніж на кілька днів уперед, складно. Попри це, у квітні уряд окреслив кілька нововведень, які позначаться на житті багатьох українців. Основні найважливіші зміни другого весняного місяця.

Тарифи поки що заморозять

Цієї весни в Україні мали почати переглядатися тарифи на електроенергію та інші комунальні послуги. Але, схоже, цього у квітні це не станеться. В уряді вирішили їх заморозити принаймні до кінця бойових дій.

Прем’єр Денис Шмигаль на початку березня заявив, що тариф на електроенергію для населення у квітні, найімовірніше, залишиться 1,68 грн за кВт-годину. Згодом його слова підтвердив і профільний міністр.

“Тарифи ніхто не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період”, – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, зараз українці суттєво скоротили обсяги оплати за електрику майже на третину. Воно й зрозуміло: багато громадян не уявляють, ціле їхнє майно чи вже зруйноване окупантами.

У квітні продовжить діяти тарифна модель, згідно з якою споживачі з обсягом споживання до 250 кВт-год/місяць платять, виходячи із суми 1,44 грн за КВт*год. Для решти абонентів діє тариф у 1,68 грн за кВт*год.