Підприємець на Тернопільщині заподіяв довкіллю шкоди на 562 000 гривень

Директор приватного підприємства на Тернопільщині наказав вирубати дерева у лісосмузі. Сума збитків сягає понад півмільйона гривень.

Тепер на нього чекає суд – прокурорами Чортківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт, у якому підприємець відповідатиме за незаконну порубку дерев у смузі відведення автомобільної дороги (ч. 4 ст. 246 КК України).

«Директор приватного підприємства у вересні 2023 року наказав підлеглим проводити чистку та рубку дерев у смузі відведення автомобільної дороги Гримайлів-Яблунів за межами населеного пункту, не маючи спеціального дозволу. Незаконними діями довкіллю заподіяно шкоди на понад 562 тис грн.», – інформують у Тернопільській обласній прокуратурі.

Під час слідства збитки відшкодовані повністю.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в області.