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Підполковника судитимуть за аварію на Тернопільщині, в якій загинули його дружина і син

24.01.2024

Зоряна Деркач

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Про це говорять, Тернопільщина, Кримінал, Оперативно, Новини

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Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони скерувала до суду обвинувальний акт стосовно офіцера військового вишу – за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч.3 ст.286 КК України ). Санкція статті від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Розслідування встановило, що ввечері 19 березня 2023 року поблизу с. Ярчівці на Тернопільщині 41-річний підполковник за кермом легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу та врізався у бензовоз, який прямував назустріч. 

Він не був достатньо уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не реагував на її зміни, а також не переконався у тому, що його маневри будуть безпечними і не створять перешкод або небезпеки для інших учасників руху. Крім цього, побачивши попутний транспорт не знизив швидкості та допустив зіткнення.

 Внаслідок аварії троє пасажирів легковика – 9-річний син, 43-річна дружина та 54-річна знайома нацгвардійця загинули від отриманих травм. 

Досудове розслідування здійснювали слідчі Теруправління ДБР у Львові.

Теги: суд, смертельна ДТП, підполковник

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