Підполковника судитимуть за аварію на Тернопільщині, в якій загинули його дружина і син

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони скерувала до суду обвинувальний акт стосовно офіцера військового вишу – за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч.3 ст.286 КК України ). Санкція статті від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Розслідування встановило, що ввечері 19 березня 2023 року поблизу с. Ярчівці на Тернопільщині 41-річний підполковник за кермом легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу та врізався у бензовоз, який прямував назустріч.

Він не був достатньо уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не реагував на її зміни, а також не переконався у тому, що його маневри будуть безпечними і не створять перешкод або небезпеки для інших учасників руху. Крім цього, побачивши попутний транспорт не знизив швидкості та допустив зіткнення.