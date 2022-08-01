Понад 100 тисяч гривень зібрали для захисників України на благодійному аукціоні «Допоможи добровольцям», який провели у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 31 липня. Про це повідомили на сторінці музею у фейсбуці.

Аукціон із лотами від українських художників, волонтерів та бійців організували волонтери обласного осередку «Правого сектору».

За дві години продали 8 авторських робіт без обмежень у тематиці та форматі. Найнижча стартова ціна за лот була 3 тисячі гривень, найвища – 15000.

До мистецької благодійності долучилися:

Євген Удін, заслужений художник України, котрий віддав дві графічні роботи із серії «Тернопіль – місто, що надихає»: «Тернопільська площа» (1962) та «Панорама міста» (1998) за яку вторгували 35 тисяч гривень;

учениця Євгена Удіна Аліна-Анастасія Ющишин приєдналася власною творчою роботою «Квітковий подих»;

художниця Олеся Гудима представила живопис (у техніці імпасто) під назвою «Квіти України»;

Олег Дробоцький, боєць «Правого сектору», на картині «Підірваний міст» (Павлопіль, Донецька область. 2019) передав документальну хроніку сучасної війни;

волонтерка Олена Вовк запропонувала розмальований короб (ящик для боєприпасів з яскравою композицією на військову тематику – вовки та українські воїни), який створювала спеціально для аукціону за кордоном і мріяла ще про легендарний підпис на ньому від Героя України Дмитра Коцюбайла (з позивним «Да Вінчі»). Через масштабне вторгнення росії дана акція не відбулася і короб потрапив на благодійний аукціон у Тернопіль;

художниця-реставраторка Оксана Лехняк образ України виразила через давній оберіг – ляльки-мотанки і полотно виставила на аукціон – «Мотанка. Україна»;

краєвид міста від художника Анатолія Жука був одним із творів, що доповнив колекцію лотів.

Найнижча стартова ціна за лот була 3 тисячі гривень, найвища – 15. Поборотися за лоти могли усі охочі. Для цього захід проводили у режимах офлайн і онлайн. Участь в аукціоні взяли місцеві підприємці, меценати та громадські діячі.

Виручені кошти найближчим часом передадуть на потреби бійців Добровольчого Українського Корпусу Тернопільщини.