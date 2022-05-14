Днями голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зустрівся з Генеральним консулом Чеської республіки у Львові паном Давідом Нови та його заступником — консулом паном Владіміром Кадлєцом.

Це — перший візит пана Давіда на Тернопільщину з моменту його призначення на посаду. Очільник Тернопільщини висловив слова вдячності Чеській республіці за підтримку України!

«Чехія надала нашій державі військову допомогу на суму майже 3 мільярди крон (близько 128 мільйонів дол.) та стала першою країною, яка поставила Україні танки — радянські Т-72, ​​а також бойові машини піхоти БМП-1, які перебувають у її чинних резервах. Чеська республіка прийняли більше 300 000 українців, і для держави з населенням близько 10 мільйонів осіб — це значна цифра», – зазначив Михайло Йосифович.

Під час зустрічі голова облради та консул обговорили питання гуманітарної допомоги від Чеської республіки внутрішньо переміщеним людям, яких в нашій області зареєстровано вже понад 90 000, третина з них — в обласному центрі.

З 1 липня 2022 року Чехія перебирає президентство в Євросоюзі, тож підняли питання щодо поглиблення співпраці між громадами Тернопільщини та адміністративними одиницями Чеської республіки.