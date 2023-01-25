25.01.2023 21:55

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Перевізника з Тернопільщини підозрюють у переправленні військовозобов’язаних за кордон

25.01.2023

Ірина Нова

71

Тернопільщина, Кримінал, Новини, Суспільство, Бучацька міська громада

Поширити:

На Тернопільщині прокуратура повідомила про підозру жителю міста Бучач, який організував канал незаконного перетину державного кордону України військовозобов’язаних, пише Терен.

За даними слідства, підприємець, маючи ліцензію на міжнародні вантажні та пасажирські перевезення й доступ до системи «Шлях», незаконно переправляв чоловіків призовного віку через кордон. Його затримали неподалік пункту пропуску «Шегині» із 230 тис. грн, які він одержав за надані послуги. Правоохоронці вилучили два належні йому транспортні засоби, якими перевозили «ухилянтів».

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 536 тис. грн. При проведенні 6 обшуків вилучено іноземної та національної валюти на суму 600 тис. грн, документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку. Встановлюється причетність підозрюваного до інших фактів переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Чоловікові інкримінують частину 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, що здійснюють слідчі поліції, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ.

 

Теги: новини Тернопільщини, Тернопільська обласна прокуратура, ухилення від мобілізації

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах