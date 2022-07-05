Військовозобов’язані, які планують виїхати за межі районів і областей, повинні взяти дозвіл у військкоматі.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. При цьому він додав, що вказівок перешкоджати переміщенню людей немає.

На Тернопільщині поки що опрацьовують алгоритм виїзду чоловіків за межі області.

«Щодо виїзду за межі області без дозволу військкомату, питання дійсно зараз стоїть гостро. Ми надамо точну інформацію. За ці дні питання стосуватимуться лише тих осіб, які мають бажання виїхати за кордон. Тут дійсно обов’язково потрібний дозвіл військкомату. Щодо виїзду за межі області, то ще буде напрацьований алгоритм. Ніхто нікого в області не буде кошмарити за те, що у вас немає дозволу з військкомату виїхати в інше місто», – наголосив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

В обласній військовій адміністрації пообіцяли повідомити до кінця тижня, чи потрібний дозвіл військкомату для поїздок чоловіків в інші області.