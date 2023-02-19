Паспорти деяких мешканців Тернопільщини можуть визнати недійсними

Громадяни, які мають український і закордонний паспорти з різною транслітерацією, мають привести їх до єдиного зразка.

Якщо цього не зробити, то документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, вважаються недійсними.

Це прописано у постанові Кабінету Міністрів України від № 1220 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України», яка набрала чинності 17 листопада 2022 року.

Особа не може мати діючі паспортні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України із різною транслітерацією, – пояснюють у Міграційній службі Тернопільської області. – Для прикладу, якщо Ваш паспорт громадянина України у формі ID-картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон із різним написанням латинськими літерами вашого імені або прізвища – необхідно привести усі документи до єдиного зразка. У разі різного написання транслітерації, паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується.

У Міграційній службі додають, що у разі зміни особистих даних або різниці у написанні латинськими літерами імені та прізвища, видані раніше документи зі старою транслітерацією мають бути обміняні у строк не пізніше одного місяця з дати отримання нового документа. У разі неподання закордонного паспорта або ID-картки для обміну, такий документ автоматично визнається недійсним.

Наприклад: ім’я та прізвище Гречка Юлія в раніше оформленій ID-картці латинськими літерами записувалося як Grechka Ylia. А новий закордонний паспорт Юлії оформлено як Hrechka Yuliia (якщо особа забажала змінити транслітерацію). У такому випадку, якщо Юлія не подасть протягом місяця документи на обмін ID-картки для зміни транслітерації, як у новому закордонному паспорті, то ID-картка автоматично визнається недійсною. Щоб усі документи були чинними, транслітерація у них має бути однаковою. Перевірити дійсність документа можна тут. Із додатковими запитаннями можна звертатися за номером «гарячої лінії»: (0352) 27-13-89.