Оренда автобуса з водієм для бізнесу та приватних заходів

Організація групової поїздки — це завжди відповідальність. Потрібно подати транспорт вчасно, забезпечити комфорт кожному пасажиру та бути впевненим у професіоналізмі водія. Саме тому бізнес, туристичні компанії та приватні клієнти обирають оренду автобуса з водієм у Status Travel — сервіс, де в пріоритеті безпека, якість та дисципліна перевезень.

Status Travel понад 17 років здійснює пасажирські перевезення, формуючи репутацію надійного транспортного партнера для корпоративних структур, освітніх закладів, спортивних клубів та організаторів масових заходів. Ми не просто надаємо автобус — ми гарантуємо продуману логістику, своєчасну подачу й супровід, який не потребує вашого контролю.

Чому обирають Status Travel

1. Досвід і відповідальність

Тисячі виконаних виїздів, сотні клієнтів, у тому числі великих компаній та міжнародних груп — це практичний досвід, що дозволяє нам працювати безпомилково. Ми плануємо маршрут заздалегідь, враховуємо дорожню ситуацію та завжди маємо резервні рішення у випадку зміни умов руху.

2. Автопарк на будь-яку кількість пасажирів

У розпорядженні Status Travel — сучасні автобуси різної місткості:

мікроавтобуси 7–19 місць для невеликих груп та трансферів;

туристичні автобуси 30–50 місць для корпоративних виїздів, турів та екскурсій;

Кожен автобус обладнано кондиціонером, зручними сидіннями, мультимедіа, автономним опаленням. Це гарантує комфорт навіть у тривалих подорожах.

3. Професійні водії

Наші водії мають багаторічний стаж, міжнародний досвід та відмінне знання маршрутів. Перед кожним рейсом проходить діагностика технічного стану транспорту, а кермувальники дотримуються режиму праці та відпочинку — стандартів, необхідних для безпечного перевезення пасажирів.

Як оформити замовлення

Ви залишаєте заявку з маршрутом та кількістю пасажирів. Ми підбираємо оптимальний транспорт за місткістю та класом. Узгоджуємо графік і маршрут. Автобус прибуває точно у зазначений час. Водій супроводжує групу до кінцевої точки маршруту.

Все — без зайвих турбот. Ви отримуєте сервіс, який просто працює.

Status Travel — коли важлива не просто поїздка, а результат

Оренда автобуса з водієм у Status Travel — це не звичайне перевезення. Це сервіс, де на першому місці відповідальність, безпека, комфорт і репутація, яку ми підтримуємо роками.

Якщо вам потрібен транспорт, який виїде вчасно, доїде без затримок і забезпечить комфорт кожному пасажиру — ви знайшли саме те, що потрібно.