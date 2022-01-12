Відсвяткували Новорічно-Різдвяні свята, попереду ще Василія та Водохреще, а там вже й Івана Предтечі, який забрав свята на плечі. Здавалося б, святкові дні промайнули, наче мить, залишивши після себе купу позитивних спогадів, порожній холодильних, а в декого і кілька зайвих кілограмів. Та чи все так позитивно і весело, як здається? Адже, поки всі святкували, насолоджувались смаколиками, колядували у великому родинному колі, коронавірус не спав. Це демонструють статистичні дані – рівень захворюваності поволі, але впевнено повзе догори.

«Показники зростають, разом із ними зростає і смертність (10 січня від ковіду померли дев’ятеро чоловік). Це вкотре доводить, що особам, які перебувають у зоні ризику, вкрай необхідно вакцинуватися. Перед святами багато людей приїхали з-за кордону, з інших регіонів. Розпочалося навчання в школярів. Усі забули про карантинні правила. Це все призведе до швидкого збільшення кількості хворих. Але, якщо молоді люди відчують симптоми у легкій формі, то старші, з хронічними захворюваннями, не вакциновані, отримають найбільший удар», – зазначив епідеміолог Володимир Паничев.

До слова, на запитання журналістів, чи є на території області мутований штам коронавірусу – так званий «Омікрон», епідеміолог відповів, що наразі лабораторно підтверджених випадків немає, однак він зі всією відповідальністю може запевнити, що «Омікрон» поширюється у нашому краї.

Зрештою пан Володимир зазначив, якщо така тривожна тенденція зберігатиметься і надалі, то вже в двадцятих числах цього місяця слід очікувати нової хвилі епідемії.

Майже пів тисячі краян отримали бустерну дозу вакцини

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації, незалежно від того, якою вакциною щепилася людина.

«Введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 вже продемонструвало свою безпечність. Вона посилює імунну відповідь та ефективність проти різних актуальних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2.

Дані свідчать, що на сьогодні ефективність вакцин у запобіганні симптоматичному перебігу COVID-19, зумовленому варіантом «Омікрон», значно нижча, порівняно з варіантом «Дельта», і швидко знижується з плином часу, особливо серед людей старшого віку. Введення бустерної дози наближає ефективність вакцин до 90% у попередженні госпіталізації внаслідок захворювання на COVID-19», – розповіли у МОЗі.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через 3 місяці після додаткової (оптимальний термін введення від 3 до 6 місяців).

«Якщо з часу завершення повного курсу вакцинації від COVID-19 вже минуло пів року, ви можете отримати бустерну дозу в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Перелік та контакти пунктів та центрів – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19», – додали у Міністерстві.

Регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва розповіла, що станом на 10 січня на Тернопільщині бустерною зоною вакциновані понад 400 осіб.

Заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров’я Тетяна Скарлош розповіла, що після введення бустерної дози можна згенерувати новий COVID-19 сертифікат у додатку «Дія».

«Якщо людина отримує бустерну дозу, на 270 днів продовжується вакцинальний сертифікат, який вона отримувала після вакцинації першою і другою дозою. До кінця січня Міністерство вже чітко розробить схему, як на законодавчому рівні вносити відповідні дані і через систему «Дія» продовжити термін дії сертифіката», – зауважила Скарлош.

Будьте здорові!

Зоряна ДЕРКАЧ