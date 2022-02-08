Якщо «Дельта» спричиняє 13 смертей на тисячу населення, то «Омікрон» – дев’ять.

Станом на сьогодні у Тернопільський міському штабі для боротьби з коронавірусом повідомили таку інформацію: в області +1 415 хворих на COVID-19 . За добу померли 14 осіб, серед яких є відносно молоді, скажімо, 43-річна жінка з Тернополя.

Фахівці прогнозують ковідний пік уже упродовж найближчих тижнів –в Україні може бути навіть по 60 тисяч нових хворих за день. Це коли більш заразний «Омікрон» витіснить «Дельту» (наразі «Омікрон» складає десь 20 відсотків від усіх заражень).

Отож країна інтенсивно готується до нових реалій – значної кількості хворих й вишукує можливості для надання їм медичної допомоги. Уже зараз потрапити до сімейного лікаря, принаймні у Тернополі, дуже не просто – багато лікарів самі похворіли, в поліклініках, амбулаторіях величезні черги.

З прицілом на «Омікрон» нещодавно в Україні змінили тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19. Докладніше про причини та зміст відповідних змін розповів у вівторок під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Особливістю першої цьогорічної хвилі COVID-19 є зростання кількості інфікованих і помірна кількість госпіталізацій з причини коронавірусної хвороби. За таких умов основний удар у цій хвилі беруть на себе лікарі та працівники первинної медичної допомоги. Тому управлінські рішення на рівні Міністерства охорони здоров’я направлені наразі на їх підтримку», – розказав Віктор Ляшко.

Так, МОЗ внесено зміни до 722 наказу «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)».

Зокрема, рекомендовано скорочення мінімальної тривалості лікування безсимптомних пацієнтів з COVID-19 до 5 днів із дати появи перших симптомів або з дати взяття матеріалу на дослідження. Це дозволяє зменшити термін перебування під медичним наглядом пацієнтів, які мають легкий перебіг хвороби.

«Дані останніх досліджень показують, що більшість випадків передачі коронавірусної хвороби відбувається за 1–2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2–3 дні після їх появи. До того ж штам «Омікрон» має значно менший інкубаційний період у порівнянні з іншими варіантами вірусу», – зауважив міністр.

Раніше пацієнт мав перебувати на ізоляції не менше ніж 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також слід було проводити не раніше ніж 10 днів із часу появи симптомів чи першого позитивного тесту.

Наразі самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їхньої появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

Також тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був засвідчений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19.

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було засвідчення ПЛР-методом.

Також змінами до наказу пріоритезували зусилля з відстеження контактів випадків COVID-19. В умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання.

Контактами високого ризику вважатимуться члени сім’ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, наприклад, лікарні та установи довготривалого догляду.

Особи, які отримали повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.

Ольга КУШНЕРИК