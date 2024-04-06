Обличчя ПЦУ: Олексій Філюк – священник, багатодітний батько, блогер і волонтер

Олексій Філюк, священник з села Шушківці, що на Лановеччині, батько трьох прийомних синів. Блогер, чиї онлайн-проповіді збирають сотні тисяч переглядів. До слова, у недалекому 2021 році був у ТОП-100 блогерів України.

Після початку повномасштабного вторгнення отець Олексій став ініціатором доброї справи. Священник знаходив власників покинутих чи зачинених будинків села Шушківці, брав дозвіл у господарів селити туди переміщених осіб, ремонтував ці помешкання разом із жителями села і відчиняв двері для переселенців, які втікали на Тернопільщину від жахіть війни.

Днями в тернопільських медіа активно поширили новину, що відомий в Галичині священник усиновив третю дитину – Максима з місцевого інтернату. Сотні вітань, які отримав отець Олексій у Фейсбуці, ще раз показали, що життя священника завжди у фокусі уваги і завжди є проповіддю.

Отець Олексій ще працює у місцевому агрохолдингу, тож сам робить пожертви для підтримки армії. А керівництво компанії, знаючи репутацію отця, охоче жертвує на його соціальні ініціативи.

Цікаво, що на другий день перебування у новій родині всиновлений в кінці березня Максимко знову потрапив у об’єктиви камер. Родина отця Олексія (а старший син вже одружився і має дитину) оголосила збір і зібрала кошти на fpv-дрони. За добу відомому священнику-блогеру вдалося зібрати солідну суму.

Окрім того, о. Олексій разом з синами пожертвували власні кошти на дві «пташки» помсти за зруйновану росіянами Україну.

Ці дрони батько о. Олексій присвятив своєму третьому сину, і подарунок ЗСУ родина передала армії саме в день народження Максима.

Чи не прекрасний урок для прийомної дитини у новій родині: не лише прийняти вітання, а самому зробити подарунок своїй армії?

Далі пряма мова священника: