Жодного летального випадку внаслідок коронавірусної хвороби не зареєстрували в області минулої доби.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, за допомогою нових тест-систем підтверджено 26 випадків зараження. Інфікування підтверджено у Київській лабораторії.

Більшість інфікованих Омікроном мають легку форму та лікуються амбулаторно. Четверо хворих перебувають у лікувальних закладах. За результатами епідемічного розслідування, четверо інфікованих повернулися із-за кордону, інші контактували із ними.

“Ризик заразитися новим штамом був і залишається для всіх людей. Ми вже звикли, що COVID-19 нам постійно приносить якісь сюрпризи неприємні. Збудник вже досяг Європи, підтверджений в Україні, це означає, що цей збудник вже широко циркулює в людській популяції. Але чи варто його боятися? Не варто! Дослідження показують, що його людина переносить здебільшого легше, ніж інші штами”, – каже професор медуніверситету, лікар-інфекціоніст Василь Копча.

Перший випадок Омікрону в Україні підтвердили 18 грудня, а вже 21 грудня Міністерство охорони здоров’я повідомило про одужання інфікованого чоловіка.