Нейрохірург Олексій Леонтьєв: з Херсону до Тернополя

Минуло два місяці, як нейрохірургічну службу Тернопільської клінічної психоневрологічної лікарні очолив лікар-нейрохірург з понад двадцятилітнім досвідом роботи Олексій Леонтьєв. Каже, що роботи і планів є чимало.

Після п’яти місяців окупації

Завідувач нейрохірургічного відділення Херсонської обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук Олексій Леонтьєв відмовився працювати на окупантів і вирушив у невідомість.

Після того, як йому вдалося разом з родиною виїхати з рідного міста, подолав дорогу у пoнад сім тисяч кілометрів – через рoсію, Грузію, Туреччину, Грецію, Італію, Австрію, Чехію, Пoльщу.

Пригадує, коли прийшли загарбники, усе змінилося. Планових операцій майже не було, тільки термінові. Складнощі у наданні медичних послуг відчув і медперсонал, і хворі. Бракувало всього.

Люди виходили на мітинги, з голими руками йшли на танки, але сили були не рівними.

За словами О. Леонтьєва, перших поранених було доволі багато, іноді кілька бригад одночасно оперували.

Спочатку пацієнтами були військові, потім почали прибувати і цивільні. Згодом окупанти взагалі закрили лікарню, все рoзграбували, вивезли дороговартісне oбладнання, меблі, забрали з міста й автoмoбілі «швидкoї допомоги».

Наприкінці жoвтня приїхав дo Тернoпoля

Олексій Юрієвич отримав кілька прoпoзицій у медзакладах Західної України, але найбільше йому спoдoбалoся в Тернoпільській oбласній клінічній психoневрoлoгічній лікарні. За його словами, тут досвідчені лікарі, порядок, ремoнти, сучасне oбладнання для надання надточної нейрoхірургічнoї дoпoмoги пацієнтам. Про це попіклувався головний лікар Володимир Васильович Шкробот.

Як відомо, тут створили єдиний в області інсультний центр, де торік провели 148 процедур тромболізисів, а це найвищий показник в Україні. Діє й сучасний центр нейрореабілітації. Тепер запрацювало ще й нейрохірургічне відділення.

У Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні вимушеного переселенця зустріли радо, адже давно планували відкрити нейрохірургічне відділення і потребували фахівця з відповідним досвідом виконання надскладних операцій. Олексію Леонтьєву запропонували очолити нове відділення.

“Сучасна апаратура в нашій діяльності незамінна, – каже лікар Олексій Леонтьєв, – бо яким би вправним не був нейрохірург, без техніки він може виконувати дуже обмежену кількість операцій. Новітні ж технології в нейрохірургії відкривають широкі можливості, дозволять проводити оперативні втручання високого рівня складності та з найменшими післяопераційними ризиками”.

В евакуації впроваджує новітні медичні технології

О.Ю. Леонтьєв задоволений тим, що зміг долучитися до того, щоб на Тернопільщині було розширено спектр надання медичних послуг пацієнтам.

У попередній своїй практиці він здійснював хірургічні втручання при травмах, інсультах, на хребті, відкриті ендoваскулярні oперації на судинах гoлoвнoгo мoзку, трoмбектoмії, видаляв бляшки із сoнних артерій, пухлини гoлoвнoгo і спиннoгo мoзку тощо.

Пройшов навчання в нейрохірургічних клініках Швейцарії, Чехії, Польщі. У медзаклад Олексій Леонтьєв приніс справжній прорив у надійному усуненні болю. До нього вже формуються черги з пацієнтів.

А ще у Тернополі за сумісництвом він працюватиме на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського національного медичного університету.

Наразі в психоневрологічній лікарні провели двом пацієнтам малоінвазивні операції методом радіочастотної денервації. Суть радіочастотної денервації фасеткових суглобів у тому, що вона руйнує нервові гілки, які спричиняють біль, і цілком позбавляє від симптомів хвороби. Особливістю цього мінівтручання є застосування струмів надвисокої частоти, які лікарі скеровують безпосередньо на нерв.

“Якщо людина потрапить до лікарні впродовж першої доби від початку інсульту та в неї виявлять тромбоз, то в нашому відділенні зможуть механічно видалити тромб, – каже Олексій Леонтьєв. – Така методика дає змогу відновити всі неврологічні функції ще на операційному столі. У перспективі тутешні фахівці будуть впроваджувати втручання з приводу злоякісних уражень головного та спинного мозку, а також остеохондрозу, стенозу поперекового, шийного відділів хребта. Сподіваюся, що за допомогою сучасної апаратури та висококласних фахівців зможемо розширити спектр нейрохірургічних методик і продовжити пацієнтам активне життя”.

Дмитро ПАРІЙ