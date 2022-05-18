Тернопіль позбавився останніх символів Московщини – демонтовано пам’ятники українофобу А.С.Пушкіну і символ московського мілітаризму – літак «МИГ-17». Те, що вони протримались, – свідчення того, як довго живуть в історичній пам’яті так звані «визволителі», хоч для України – один окупант змінив іншого в роки Другої світової війни.

Нагадаємо історію. У грудні 1972 р. на тодішній вул. Леніна (з 1991 р. – проспект Бандери) встановили пам’ятник «Літак МИГ-17» нібито на «честь льотчиків, які відзначилися в боях за визволення Тернополя». У цьому уже є два пропагандистські міфи.

Перший міф. Ніяких повітряних боїв за Тернопіль у 1994 р. не було. Літаки «ИЛ-2» 2-ї повітряної армії разом з артилерією перетворили Тернопіль на руїну. Місто було знищено.

Міф другий. Літаки «МИГи» не мали жодного стосунку до Другої світової, бо почали їх виробляти в СРСР з 1947 р., а літак, що встановлений в Тернополі, побудований в 1949 р. «МИГи» до 2005 р. були на озброєнні країн так званого «соціалістичного табору» і наводили жах на європейців.

Відомі ці літаки тим, що використовували їх у війні на корейському півострові в 1950-1953 рр., коли Сталін і Мао-Цзедун прагнули встановити комуністичний режим у Кореї. Восени 1950 р. Сталін направив в Корею корпус винищувачів «МИГів» під командуванням Кожедуба. За 2,5 роки агресії проти Кореї корпус втратив 335 літаків та 120 пілотів, за даними СРСР, а за даними місії ООН, – 976 літаків. Агресії СРСР і КНР протистояли війська ООН в складі армій 16 країн, кістяк яких становили американці.

Отож, у нашому місті «Літак МИГ» був символом радянського імперіалізму й агресивної війни в Кореї.

Тернопільська міськрада першого демократичного скликання свого часу не демонтувала цей символ радянського режиму, хоча рішення було ухвалено 12 березня 1992 р. Танк, гармату та інші символи радянської імперії зняли, а до літака руки не дійшли. Через брак коштів, техніки, технологічну складність та відсутності наполегливості з боку тодішнього керівництва ради – рішення не було виконано. До речі, тоді ж «Літак МИГ», як пам’ятник, знято з державного обліку, отож він стояв незаконно.

Наприклад, за підрахунками, ще в 2012 р. демонтаж всієї конструкції становив понад 1 млн гривень. Міська влада нібито хотіла позбутися літака, але не виявила політичної волі, як із стадіоном, який названо на честь Романа Шухевича.

У 2021 р. міськрада провела електронне опитування, яке тривало з 29 березня по 2 квітня. До речі, це опитування було проведено за ініціативи громадської ради при облдержадміністрації.

Результат електронного опитування не забарився. 80%, що взяли участь в опитуванні, висловились проти демонтажу літака. І тернопільська міська влада, як біблійний Понтій Пілат, вкотре умила руки.

Але постають питання. Де набралось у Тернополі за п’ять днів аж дві тисячі охочих взяти участь в опитуванні? Скоріш за все, ця цифра – фейкова.

І як результат цього сумнівного «волевиявлення», управління ЖКГ міськради уклало угоду з ТОВ «Промбудпроєкт» на виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція пам’ятника «Літак МИГ-17» на проспекті С. Бандери. Вартість робіт – 242 тис. грн. То на одну тільки документацію з кишені тернополян пішли гроші на укріплення та збереження символу московського окупанта. А скільки пішло б коштів на саму реконструкцію?

Крім того, пам’ятник «Літак МИГ-17» підлягав демонтажу згідно з Законом України №3177 «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (2015 р.). На крилах літака красувалися червоні зірки – символ комуністичного тоталітарного режиму.

Та й символ московського окупанта був біля спорудженого пам’ятного кургану «Борцям за волю України». Окупант і його жертви!

Поряд із символом радянщини (як насмішка) є плита з тризубом і написом, що тут буде встановлено пам’ятник Степану Бандері! На щоглах біля плити височать не завжди чисті та свіжі прапори – державний і бандерівський.

Пам’ятники – не просто мармур чи бетон, це – пам’ять про подію. То про яку подію нагадував літак «МИГ-17»?

На московських літаках, що бомблять зараз Україну, ті ж самі звізди, що на «МИГах».

В газеті «Свобода» (№21 від 6 квітня ц.р.) голова облради Михайло Головко заявив, що нам час викорінювати з рідного краю всі оті залишки радянщини – пам’ятники Пушкіну, літаки, танки тощо.

І нарешті свободівці з міської ради дослухались до цих слів. В ніч з четверга на п’ятницю (8 квітня) пам’ятник А.Пушкіну – як корова язиком злизала. А в ніч з 13 на 14 квітня не стало і «літака МИГ-17» – символу московського імперіалізму.

Добре, що їх демонтували вночі. Бо в 1990 р. після рішення міськради першого демократичного скликання про демонтаж пам’ятника тирану леніну, біля пам’ятника кілька днів йшли гострі дебати. Виступали деякі «народі трибуни», які своїми, на перший погляд, патріотичними закликами могли спричинити конфлікт, що перешкодило б здійснити демонтаж.

Перефразовуючи слова римського сенатора Катона (II ст. до Р.Х.) про знищення Карфагену, можна сказати: «Літак «МИГ-17» і пам’ятник А.Пушкіну мусять бути демонтовані!» Карфаген впав і впали останні символи московщини в Тернополі.

Слава Україні!

Павло СЛИВКА,

історик, голова комісії ТМР першого демскликання у 1990-94 рр.