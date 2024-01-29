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На Запоріжжі загинув 29-річний військовий з Тернопільщини

29.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Головне, Війна з рф

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Знову важка непоправна втрата для Тернополя, на фронті загинув 29-річний Ігор Федорчак.

25 січня на Запорізькому напрямку загинув Ігор Федорчак. Захиснику було лише 29 років. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Наші молоді, безстрашні хлопці віддають свої життя у боротьбі за Україну. На фронті загинув захисник Федорчак Ігор Вікторович (04.05.1994 р.н.). Його життя обірвалося 25 січня під час виконання бойового завдання за призначенням у Запорізькій області. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким воїна. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Теги: Тернопільщина, війна з Росією, загиблі військові

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