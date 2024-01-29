На Запоріжжі загинув 29-річний військовий з Тернопільщини

25 січня на Запорізькому напрямку загинув Ігор Федорчак. Захиснику було лише 29 років. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Наші молоді, безстрашні хлопці віддають свої життя у боротьбі за Україну. На фронті загинув захисник Федорчак Ігор Вікторович (04.05.1994 р.н.). Його життя обірвалося 25 січня під час виконання бойового завдання за призначенням у Запорізькій області. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким воїна. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас”, – ідеться у зверненні очільника громади.