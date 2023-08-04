На трасі Львів-Тернопіль демонтують аварійний міст: доведеться об’їжджати іншою дорогою

Поруч із мостом побудовано тимчасову об’їзну дорогу, яка здатна витримати як легкові авто, так і вантажівки. Рух нею буде здійснюватися у дві сторони.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.
Дорожники наголошують, що прогонова будова мосту буде демонтована. Тому просять водіїв бути уважними, зважати на нові дорожні знаки та дотримуватися їхніх вимог.
Нагадаємо, 36-метровий міст через річку Стрипа був збудований у 1986 році. Він перебуває в аварійному стані. Серйозні пошкодження можуть призвести до руйнування переправи. Відбулася руйнація прогонових балок, карбонізація бетону і значна корозія арматури споруди.
З огляду на стратегічну важливість траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська для логістики області та країни, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області ініціювала невідкладний ремонт мосту. Роботи виконуватимуться за кошт Європейського інвестиційного банку.
“Плануємо замінити прогонову будову, відремонтувати опори, влаштувати перехідні і розподільчу плиту, тротуари, нанести гідроізоляцію та захисне покриття тротуарів, провести антикорозійний захист підмостових поверхонь, влаштувати 2 шари асфальтобетонного покриття, нанести розмітку, встановити нове бар’єрне і перильне огородження”, – додають у відомстві.