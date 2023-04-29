На Тернопільщині збереглася картина, яка була оберегом воїнства

У фондовій збірці Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігається унікальна живописна картина «Зняття з хреста» або «Предверіє радости» 16-17 ст.

На полотні відтворено прихований глибокий драматизм, проникливо передано страждання, почуття любові і материнства. Відчувається внутрішній динамізм, рух почуття і думки, глибока осмисленість погляду Марії. Сумний, невблаганний, страдницько-втомлений вираз лику Христа, в якому проявляється мужня стійність і гідність, самопожертва.

Історія цієї картини цікава тим, що вона була оберегом воїнства у 16 столітті. Про це свідчить наявна паперова наліпка у правому куті картини, на якій є напис польською мовою грифельним сірим олівцем. Ось його переклад:

«Цей старожитній образ «Зняття з Хреста» возили із собою голеєвські рицарі до обозу на війну, який обороняв від турків і татар». М. Козібродська, 1932 р.

До середини 19 ст. польські шляхтичі Голеєвські володіли замком в селі Кривче, що на Борщівщині. Він був збудований в 1639 р., виконував оборонну функцію, як і багато замків на Тернопіллі. Вдало підібране місце зробило його неприступним. Замок багато разів зазнавав нападів турків і татар. В 1687 р. турецькі загони взяли в облогу поляків, що знайшли захист за мурами Кривченського замку. Отож, ікона «Зняття з Хреста» служила оберегом для голеєвського воїнства.

В 1786 р. власники села Кудринці (Борщівщина), графи Козіброцькі, розбудували палац, перетворили свою резиденцію на музей, де зберігали картини і старовинні меблі (частина з них експонується нині у залах ТОКМ).

Масової руйнації замок зазнав в другій половині 20 ст., коли був проданий єврейській родині Зейдманів. Ймовірно, картина «Зняття з Хреста» із мистецької галереї родини Голеєвських перейшла (шляхом продажу) в замок у с. Кудринці уже в мистецьку галерею Козібродських.

У 1939 р. Подільський музей разом із українським музеєм товариства «Рідна школа» були реорганізовані в історико-краєзнавчий музей і у його колекцію передали націоналізовані мистецькі колекції із замку Потоцьких у с. Поморяни Золочівського району і с. Кудринці.