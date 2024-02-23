На Тернопільщині засуджений за умисне вбивство пенсіонер просив для себе милосердя

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу обвинуваченого Олега Б. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 30 жовтня 2023 року.

Як встановлено місцевим судом, увечері 7 січня 2023 року, між 73-річним Олегом Б. та його дружиною на побутовому ґрунті виник конфлікт, в ході якого обвинувачений підійшов до дружини ззаду та кілька разів ударів порожньою пляшкою по голові. Коли вона впала на підлогу, наніс їй численні удари в шию та груди, спричинивши смерть. Після того обвинувачений пішов до сусідів і розповів про скоєне.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду Олега Б. визнано винуватим у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України), та призначено 8 років позбавлення волі.

До відома: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Не погодившись із судовим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу та просив зважити на його пенсійний вік й стан здоров’я та зменшити строк покарання.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду, детально перевіривши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, дійшла висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення й обрав вид і міру покарання, пропорційні тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Так, колегія суддів визнала необґрунтованими доводи апелянта та його захисника стосовно можливості зменшити йому строк покарання, оскільки зі змісту оскарженого вироку видно, що суд першої інстанції врахував і похилий вік Олега Б., і стан його здоров’я, та призначив покарання, наближене до мінімальної межі, передбаченої санкцією ч. 1 ст. 115 КК України.

Разом із тим, суд зважив і на обставини, які обтяжували покарання, – вчинення злочину щодо подружжя та особи похилого віку.

Слід зазначити, що прокурор, потерпіла (племінниця вбитої) та її представник заперечили проти задоволення апеляційної скарги і вважали вирок суду першої інстанції законним і справедливим.

Відтак апеляційну скаргу обвинуваченого Олега Б. залишено без задоволення, а вирок Тернопільського міськрайонного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.