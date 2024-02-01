На Тернопільщині засуджених цікавлять амністія, помилування, служба у ЗСУ

«З моєї практики: приблизно 45-50% засуджених звертаються з питань кримінального права. Їх цікавить повторний розгляд їхньої справи, подання апеляційної чи касаційної скарги. Решта звернень стосуються, здебільшого, цивільного, сімейного та спадкового права. засуджених цікавили й питання амністії, помилування та служби в ЗСУ», — розповідає юрист Збаразького бюро правничої допомоги Анатолій Козак.

В Україні усі засуджені до позбавлення волі мають право на правничі послуги: як на консультації, так і на захист, представництво інтересів у судах, інших державних органах, складення документів процесуального характеру.

Ці люди звертаються по допомогу не лише щодо кримінальних справ, за які відбувають покарання, а й вирішують інші життєві питання: отримують документи, розлучаються, успадковують майно тощо.

Оскільки засуджені відбувають покарання у місцях несвободи — вони ізольовані від суспільства та часто у них немає коштів для оплати захисту своїх інтересів, тож вони мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу.

Торік до системи безоплатної правничої допомоги стосовно усі видів послуг звернулись понад 4,5 тисяч засуджених, повідомили у Міністерстві юстиції.

В установах виконання покарань працюють консультаційні пункти доступу. Під час прийому онлайн чи офлайн юристи системи БПД надають засудженим персональні правові консультації. Робота таких точок доступу до БПД в установах запланована не рідше одного разу на квартал, але часто через попит консультаційний пункт може працювати щомісяця. Графік роботи консультаційного пункту засуджені можуть дізнатися в адміністрації.

«Більшість звернень від засуджених до системи БПД готується якраз під час роботи консультаційних пунктів в установах виконання покарань або за її результатами. Юристи консультують засуджених усно, а якщо таких роз’яснень недостатньо — готують детальну письмову консультацію, яку потім скеровують до установи. Тож критично необхідним є також налагодження взаємодії та комунікації з працівниками адміністрації установ, які безпосередньо працюють із засудженими», — зауважує завідувач сектору організації надання безоплатної правової допомоги особам, які перебувають в місцях несвободи, Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги Олександр Кузик.

Щоб отримати послуги захисту або представництва у суді, засуджений має написати заяву про це і передати адміністрації установи. Адміністрація підготує супровідний лист про те, що цей засуджений справді відбуває покарання в їхній установі, а отже, має право на такі послуги, та відправить ці документи до системи БПД.

Фахівці системи БПД опрацьовують ці документи та ухвалюють рішення про надання/відмову у наданні. Призначений адвокат чи юрист має упродовж 5 днів провести перше конфіденційне побачення із засудженим, щоб обговорити деталі звернення.

Як приклад допомоги засудженим наводиться справа про перерахунок пенсії. Олег — колишній військовослужбовець, зараз на пенсії. Він відбуває ув’язнення. Спочатку — в одній з установ на Одещині, але зараз евакуйований для подальшого відбування покарання до однієї з виправних установ Тернопільщини.

Чоловік знав, що, як колишній військовослужбовець, має право на перерахунок військової пенсії. Тож під час роботи консультаційного пункту в установі звернувся до юристів та пояснив свою ситуацію. Фахівці роз’яснили чоловіку, що спершу він має отримати оновлену довідку про розмір грошового забезпечення станом на ту дату, з якої має бути перерахунок. Після того Олег має право вимагати в Пенсійного фонду здійснити перерахунок пенсії як колишньому військовослужбовцю.

Далі фахівці допомогли Олегу скласти заяву до Одеського обласного ТЦК та СП, в якій просили надати оновлену довідку про розмір грошового забезпечення станом на 05.03.2019 рік.

Олег, отримавши довідку, звернувся до Пенсійного фонду з проханням провести перерахунок пенсії. Однак йому відмовили. Засуджений вирішив оскаржувати таке рішення, тож знову звернувся до системи БПД через адміністрацію установи.

Представляти інтереси чоловіка доручили адвокатові Сергію Волинцю, який співпрацює з системою БПД. Адвокат, узгодивши правову позицію з чоловіком, підготував позов, в якому просив визнати протиправною бездіяльність Пенсійного фонду в Одеській області та зобов’язати його здійснити перерахунок та виплату пенсії. Суд задовольнив позов.

Через те, що Олег відбуває покарання в Тернопільській області, Пенсійний фонд в Одеській області не може виконати зобов’язання суду, адже пенсійна справа Олега перебуває на Тернопільщині.

«Ми підготували повідомлення в обидва фонди: в Одеській та Тернопільській областях. Відповідно до повідомлень, Пенсійний фонд в Одеській області мав скерувати виконання умов рішення суду до Пенсійного фонду в Тернопільській області. А останній мав здійснити перерахунок та виплату пенсії, але відмовився виконувати це. Тоді ми підготували повідомлення до Головного управління Пенсійного фонду в Києві, щоб він зобов’язав виконати рішення суду. Згодом Пенсійний фонд в Тернопільській області таки здійснив перерахунок та виплатив пенсію Олегу», — коментує адвокат Сергій Волинець.

Підготувала Ольга КУШНЕРИК