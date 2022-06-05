Випускники опорної школа м. Хоростків замість останнього вальсу на подвір’ї школи зняли патріотичне відео. Ідею придумали учителі – Ірина Музика та Галина Ворона.

За словами Галини Ворони, цим роликом хотіли відобразити те, що російські військові зруйнували багато шкіл в Україні, розлуку сімей через війну, та віру у перемогу України.

24 лютого – день, який розділив наше життя на «до» і «після». Дитячі мрії, юні сподівання, школа, ЗНО, вступ, останній урок, випускна сукня… змінилися на вкрадене дитинство, юність в умовах війни, щоденні звуки сирен, «тривожні валізи»… Зруйновані школи, але не зруйновані мрії. Спалені підручники, але не знання. Поламані плани, але не втрачені надії. Вперше за твою півстолітню історію, школо, на подвір’ї не лунатиме випускний вальс. Україно, твої вірні сини у берцях. Твоя молодь нескорена. Наші серця розкидані по світу. У кожного своє поле бою. І сьогодні ця мелодія лунає для тих, хто вже ніколи не повернеться у стіни рідної школи, не стане поряд з однокласником, не побачить свого вчителя… І в пам’ять про тих, хто назавжди залишиться одинадцятикласником, – йдеться в описі до відео на Ютубі.

Шукайте нас у Telegram та у Facebook.