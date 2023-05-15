На Тернопільщині зафіксували 165 звернень про пошкодження майна внаслідок обстрілів

Поліція збирає дані про наслідки та пошкодження, завдані в результаті атаки.

Як повідомив начальник ГУНП Тернопільщини Олександр Богомол, станом на сьогодні на лінію “102” надійшло 165 звернення про спричинення шкоди.

У Тернополі з приводу цього збиралася комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було прийняте рішення про створення штабу з ліквідації наслідків ракетних ударів.

“Комісія буде обстежувати та фіксувати завдані збитки та руйнування на тих об’єктах, які постраждали”, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, для отримання компенсації необхідно зателефонувати на лінію “102” та заявити про збитки. Слідчо-оперативна група має виїхати на місце події та зафіксувати шкоду. Тоді спецкомісія повинна визначити обсяг руйнувань та дати свій висновок, чи підлягає відновленню пошкоджене майно.

“Після цього власник приміщення чи об’єкта самостійно замовляє незалежного експерта, який визначить, якою буде вартість відновлення. Рекомендую врахувати всі збитки, це стосується й асфальтного покриття, землі, будь-яких витрат. Після завершення війни москалі повинні компенсувати повну вартість. Це відбудеться через суд. Важливо задокументувати все. Про збитки можна повідомляти на “гарячу лінію” 0 800 303 522 або на тел. 067 447 29 19 чи 15 80. Туди варто звернутись, аби комісія виїхала та зафіксувала завдану шкоду”, – сказав мер.

За словами Сергія Надала, про пошкодження житлового будинку наразі є лише 1 звернення, всі інші – від суб’єктів господарювання. Загалом їх у Тернопільській громаді було 43.

Власники пошкоджених дач у Великогаївській громаді мають звертатися до місцевої влади, яка теж повинна створити комісію для фіксації усіх збитків.