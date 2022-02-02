1 330 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 1 лютого 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 5:
1 – чоловік 61р., Чортківський район;
2 – жінка 67р., Чортківський район;
3 – чоловік 67р., Кременецький район;
4 – жінка 82р., Тернопільський район;
5 – жінка 64р., Тернопільський район.
одужало – 416 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 3 512
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 128 101 особа;
одужало – 108 610 осіб;
летальних випадків – 2 243 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 14 510 (12 471 одужало, 294 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 700 (2 125 одужало, 63 летальних).
– Тернопільський район – 75 240 (65 040 одужало, 1 279 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 32 674 (28 691 одужало, 558 летальних).
– Чортківський район – 38 351 (31 099 одужало, 667 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 5 370 (3 981 одужало, 53 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (171 особа):
• Борсуківська сільська ОТГ – 28
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 14
• Вишнівецька селищна ОТГ – 1
• Кременецька міська ОТГ – 29
• Лановецька міська ОТГ – 39
• Лопушненська сільська ОТГ – 5
• Почаївська міська ОТГ – 18
• Шумська міська ОТГ – 37
Тернопільський район (799 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 6
• Бережанська міська ОТГ – 22
• Білецька сільська ОТГ – 19
• Великоберезовицька селищна ОТГ –73
• Великобірківська селищна ОТГ – 1
• Великогаївська сільська ОТГ – 6
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 106
• Зборівська міська ОТГ – 23
• Золотниківська сільська ОТГ – 8
• Іванівська сільська ОТГ – 16
• Козівська селищна ОТГ – 6
• Козлівська селищна ОТГ – 8
• Купчинецька сільська ОТГ – 1
• Микулинецька селищна ОТГ – 34
• Нараївська сільська ОТГ –3
• Озернянська сільська ОТГ – 9
• Підволочиська селищна ОТГ – 46
• Підгаєцька міська ОТГ – 16
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 17
• Скориківська сільська ОТГ – 9
• Теребовлянська міська ОТГ – 61
• Тернопільська міська ОТГ – 306
Чортківський район (360 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 28
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 4
• Борщівська міська ОТГ – 17
• Бучацька міська ОТГ – 25
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 6
• Гусятинська селищна ОТГ – 4
• Заводська селищна ОТГ – 13
• Заліщицька міська ОТГ – 11
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 2
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 41
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2
• Монастириська міська ОТГ – 14
• Нагірянська сільська ОТГ – 12
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 13
• Товстенська селищна ОТГ – 4
• Трибухівська сільська ОТГ – 6
• Хоростківська міська ОТГ – 6
• Чортківська міська ОТГ – 150