1439 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 31 січня 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 7:
1 – чоловік 66р., Чортківський район;
2 – жінка 57р., Чортківський район;
3 – чоловік 57р., м.Кременець;
4 – жінка 42р., Тернопільський район;
5 – чоловік 90р., Чортківський район;
6 – чоловік 19р., м.Тернопіль;
7 – чоловік 61р., Чортківський район.
одужало – 264 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 2 576
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 126 771 особа;
одужало – 108 194 особи;
летальних випадків – 2 238 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 14 339 (12 393 одужало, 293 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 688 (2 125 одужало, 63 летальних).
– Тернопільський район – 74 441 (64 818 одужало, 1 277 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 32 369 (28 657 одужало, 558 летальних).
– Чортківський район – 37 991 (30 983 одужало, 665 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 5 237 (3 976 одужало, 53 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (191 особа):
• Борсуківська сільська ОТГ – 13
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 12
• Вишнівецька селищна ОТГ – 26
• Кременецька міська ОТГ – 43
• Лановецька міська ОТГ – 47
• Лопушненська сільська ОТГ – 5
• Почаївська міська ОТГ – 15
• Шумська міська ОТГ – 30
Тернопільський район (722 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 27
• Бережанська міська ОТГ – 28
• Білецька сільська ОТГ – 2
• Великоберезовицька селищна ОТГ –55
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 14
• Залозецька селищна ОТГ – 3
• Збаразька міська ОТГ – 86
• Зборівська міська ОТГ – 29
• Золотниківська сільська ОТГ – 2
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 25
• Козлівська селищна ОТГ – 1
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 21
• Нараївська сільська ОТГ – 2
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 50
• Підгаєцька міська ОТГ – 37
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 1
• Скалатська міська ОТГ – 30
• Скориківська сільська ОТГ – 11
• Теребовлянська міська ОТГ – 36
• Тернопільська міська ОТГ – 259
Чортківський район (526 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 28
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 9
• Борщівська міська ОТГ – 35
• Бучацька міська ОТГ – 29
• Васильковецька сільська ОТГ – 3
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 5
• Заводська селищна ОТГ – 19
• Заліщицька міська ОТГ – 68
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 23
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 8
• Колиндянська сільська ОТГ – 32
• Копичинецька міська ОТГ – 16
• Коропецька селищна ОТГ – 22
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 13
• Монастириська міська ОТГ – 41
• Нагірянська сільська ОТГ – 19
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 23
• Товстенська селищна ОТГ – 18
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 114